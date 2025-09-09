Шойгу в среду обсудит с Додиком сотрудничество Москвы с Баня-Лукой

https://ria.ru/20250909/serbija-2040686492.html

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ "Десятого сентября 2025 года в Москве состоится рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. На повестке дня – вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой", - говорится в сообщении.Предыдущая встреча Шойгу и Додика состоялась 28 мая нынешнего года на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в Москве под эгидой Совета безопасности РФ.

