https://ria.ru/20250909/serbija-2040686492.html
Шойгу в среду обсудит с Додиком сотрудничество Москвы с Баня-Лукой
Шойгу в среду обсудит с Додиком сотрудничество Москвы с Баня-Лукой - РИА Новости, 09.09.2025
Шойгу в среду обсудит с Додиком сотрудничество Москвы с Баня-Лукой
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком вопросы... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:53:00+03:00
2025-09-09T14:53:00+03:00
2025-09-09T14:53:00+03:00
москва
россия
республика сербская
сергей шойгу
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019568949_0:179:3048:1894_1920x0_80_0_0_ba589ea9f363ca1455f380b5499bfa65.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве обсудит с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ "Десятого сентября 2025 года в Москве состоится рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. На повестке дня – вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой", - говорится в сообщении.Предыдущая встреча Шойгу и Додика состоялась 28 мая нынешнего года на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в Москве под эгидой Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20250909/dodik-2040670094.html
москва
россия
республика сербская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019568949_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_39192bf04a4e410d6e963cb22c161309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, республика сербская, сергей шойгу, милорад додик
Москва, Россия, Республика Сербская, Сергей Шойгу, Милорад Додик
Шойгу в среду обсудит с Додиком сотрудничество Москвы с Баня-Лукой
Шойгу в среду обсудит с Додиком сотрудничество России и Республики Сербской БиГ