В Ростовской области разбился самолет Ан-2
10:08 09.09.2025 (обновлено: 17:28 09.09.2025)
В Ростовской области разбился самолет Ан-2
В Ростовской области разбился самолет Ан-2 - РИА Новости, 09.09.2025
В Ростовской области разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в Ростовской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 09.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен — РИА Новости. Самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в Ростовской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 09:20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2", — сообщил он.По предварительной информации, пилот погиб. На месте работает группировка сил и средств в составе 15 человек и шести единиц техники.Согласно сообщению в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователи выехали на место крушения самолета."Устанавливаются обстоятельства крушения 9 сентября 2025 года самолета Ан-2 в Ростовской области. &lt;...&gt; Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", — говорится в сообщении.
В Ростовской области разбился самолет Ан-2

В Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб

Падение Ан-2 в Волгодонском районе
Падение Ан-2 в Волгодонском районе
Падение Ан-2 в Волгодонском районе
Падение Ан-2 в Волгодонском районе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен — РИА Новости. Самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в Ростовской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 09:20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2", — сообщил он.
По предварительной информации, пилот погиб. На месте работает группировка сил и средств в составе 15 человек и шести единиц техники.
Согласно сообщению в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователи выехали на место крушения самолета.
"Устанавливаются обстоятельства крушения 9 сентября 2025 года самолета Ан-2 в Ростовской области. <...> Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", — говорится в сообщении.
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
8 сентября, 18:46
 
Происшествия
 
 
