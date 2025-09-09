https://ria.ru/20250909/samolet-2040603998.html

В Ростовской области разбился самолет Ан-2

В Ростовской области разбился самолет Ан-2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен — РИА Новости. Самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в Ростовской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 09:20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2", — сообщил он.По предварительной информации, пилот погиб. На месте работает группировка сил и средств в составе 15 человек и шести единиц техники.Согласно сообщению в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователи выехали на место крушения самолета."Устанавливаются обстоятельства крушения 9 сентября 2025 года самолета Ан-2 в Ростовской области. <...> Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", — говорится в сообщении.

