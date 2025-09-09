https://ria.ru/20250909/samolet-2040603998.html
В Ростовской области разбился самолет Ан-2
В Ростовской области разбился самолет Ан-2 - РИА Новости, 09.09.2025
В Ростовской области разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в Ростовской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:08:00+03:00
2025-09-09T10:08:00+03:00
2025-09-09T17:28:00+03:00
происшествия
ростовская область
ан-2
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040603817_0:126:1601:1026_1920x0_80_0_0_1c95b916b3dac494e1cadd32a19bd548.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен — РИА Новости. Самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в Ростовской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 09:20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2", — сообщил он.По предварительной информации, пилот погиб. На месте работает группировка сил и средств в составе 15 человек и шести единиц техники.Согласно сообщению в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, следователи выехали на место крушения самолета."Устанавливаются обстоятельства крушения 9 сентября 2025 года самолета Ан-2 в Ростовской области. <...> Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040517295.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040603817_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_d17f830f72e3e8d06e2de5e37de52ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ан-2, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Ан-2, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области разбился самолет Ан-2
В Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб