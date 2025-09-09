https://ria.ru/20250909/sahalin-2040589484.html

Студенческий отряд в сфере туризма завершил трудовой семестр на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Студенты из восьми регионов России завершили летний трудовой семестр в Южно-Сахалинске, они отработали в сфере туризма и гостеприимства, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы, 118 человек трудились на Сахалине в рамках всероссийского проекта "Первый рассвет". Кроме представителей островных учебных заведений, в состав отряда вошли студенты из Башкирии, Татарстана, Чувашской Республики, Томской и Новосибирской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. "В течение двух месяцев ребята работали официантами, администраторами, помощниками поваров, бариста, продавцами-кассирами", - отмечается в сообщении. Как рассказал руководитель сахалинского отделения РОС (Российские студенческие отряды) Никита Пушко, на церемонии закрытия летнего сезона студенты, командиры отрядов и работодатели обсудили итоги проекта, его плюсы и минусы. Кроме того, участники проекта смогли напрямую пообщаться с представителями профильных органов исполнительной власти. "Четырнадцать студентов заявили о своем желании переехать на Сахалин, а 61 человек хотел бы вернуться в рамках проекта и продолжить свою деятельность", – приводит пресс-служба слова Пушко. Сахалинское региональное отделение крупнейшего трудового движения российской молодежи начало возрождаться в 2022 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и реализует деятельность в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

