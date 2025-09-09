Рейтинг@Mail.ru
Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:42 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rudenya-2040763766.html
Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств
Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств - РИА Новости, 09.09.2025
Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств
Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена реализация в Верхневолжье проектов по созданию и... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:42:00+03:00
2025-09-09T18:42:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763354_0:99:1281:819_1920x0_80_0_0_0d58790ef5f9d4735c9b4ca2c1d3ad1d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена реализация в Верхневолжье проектов по созданию и возрождению общественных пространств, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Для Верхневолжья обустройство и развитие общественных пространств – тема концептуально важная и перспективная. В Тверской области реализуется ряд программ, направленных на комплексное формирование современной общественной, жилой, производственной, культурной, туристической среды. В том числе, в наших малых населенных пунктах и исторических поселениях. Такие проекты имеют значение для системного развития территории всего нашего региона, для сохранения и преумножения коренного населения Верхневолжья", – сказал Руденя. Губернатор подчеркнул, что при реализации проектов развития важно обеспечивать проработку архитектурных решений с учетом исторической и культурной составляющей каждой территории, потребностей жителей разных возрастов. Особое внимание уделять привлечению квалифицированных специалистов – проектировщиков, конструкторов, технического персонала, качеству материалов, культуре проведения работ. Проекты возрождения и создания новых пространств в регионе реализуются по нескольким направлениям. Это создание в населенных пунктах комплексной жилой застройки и общественных пространств; развитие туристических кластеров; зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности; формирование мастер-планов территорий. По каждому из этих направлений в регионе есть флагманские проекты, которые охватывают Тверь, Калининский, Кимрский, Конаковский и другие округа. Старт по ряду из них запланирован в ближайшие годы. Например, это комплексные застройки "Восточный мост" и "Метро" в Твери, "Новое Конаково" в Конаковском округе. Знаковым проектом в сфере развития общественных пространств является культурно-исторический кластер "Речной" в областной столице. Работы по его созданию уже начались. Еще один проект в Твери предполагает возрождение пространства "Морозовский городок" с созданием общественных, образовательных, жилых зон современного формата. Новое развитие получают исторические города региона. В Старице заявлено обустройство "Старицкого посада", включающее ввод гостиниц, восстановление исторических зданий – всего около 15 объектов. Продолжается развитие курорта "Завидово" в Конаковском округе. Здесь готовят к вводу крытый центр спортивных и водных развлечений, новые отели и другие объекты для отдыха жителей и гостей Верхневолжья. Реализуются комплексные промышленно-индустриальные проекты. В регионе создана особая экономическая зона "Эммаусс", расширяется инновационно-промышленный парк "Боровлево" под Тверью, где инвесторам – действующим и новым – обеспечен комплекс условий для развития производств. Аналогичные промзоны создают в других городах Верхневолжья – Торжке, Лихославле, Кимрах.
https://ria.ru/20250905/forum-2040053875.html
https://ria.ru/20250902/korpusa-2039190462.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763354_0:0:1093:819_1920x0_80_0_0_1d64bf57cb79f39cb4cb98d567f42ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств

Игорь Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиЗаседание областного Правительства в Тверской области
Заседание областного Правительства в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Заседание областного Правительства в Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена реализация в Верхневолжье проектов по созданию и возрождению общественных пространств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Для Верхневолжья обустройство и развитие общественных пространств – тема концептуально важная и перспективная. В Тверской области реализуется ряд программ, направленных на комплексное формирование современной общественной, жилой, производственной, культурной, туристической среды. В том числе, в наших малых населенных пунктах и исторических поселениях. Такие проекты имеют значение для системного развития территории всего нашего региона, для сохранения и преумножения коренного населения Верхневолжья", – сказал Руденя.
Форум Тверская область 2025: Служение Отечеству в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Форум "Тверская область 2025: Служение Отечеству" прошел в Верхневолжье
5 сентября, 17:08
Губернатор подчеркнул, что при реализации проектов развития важно обеспечивать проработку архитектурных решений с учетом исторической и культурной составляющей каждой территории, потребностей жителей разных возрастов. Особое внимание уделять привлечению квалифицированных специалистов – проектировщиков, конструкторов, технического персонала, качеству материалов, культуре проведения работ.
Проекты возрождения и создания новых пространств в регионе реализуются по нескольким направлениям. Это создание в населенных пунктах комплексной жилой застройки и общественных пространств; развитие туристических кластеров; зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности; формирование мастер-планов территорий.
По каждому из этих направлений в регионе есть флагманские проекты, которые охватывают Тверь, Калининский, Кимрский, Конаковский и другие округа. Старт по ряду из них запланирован в ближайшие годы. Например, это комплексные застройки "Восточный мост" и "Метро" в Твери, "Новое Конаково" в Конаковском округе.
Знаковым проектом в сфере развития общественных пространств является культурно-исторический кластер "Речной" в областной столице. Работы по его созданию уже начались.
Еще один проект в Твери предполагает возрождение пространства "Морозовский городок" с созданием общественных, образовательных, жилых зон современного формата.
Новое развитие получают исторические города региона. В Старице заявлено обустройство "Старицкого посада", включающее ввод гостиниц, восстановление исторических зданий – всего около 15 объектов.
Продолжается развитие курорта "Завидово" в Конаковском округе. Здесь готовят к вводу крытый центр спортивных и водных развлечений, новые отели и другие объекты для отдыха жителей и гостей Верхневолжья.
Реализуются комплексные промышленно-индустриальные проекты. В регионе создана особая экономическая зона "Эммаусс", расширяется инновационно-промышленный парк "Боровлево" под Тверью, где инвесторам – действующим и новым – обеспечен комплекс условий для развития производств. Аналогичные промзоны создают в других городах Верхневолжья – Торжке, Лихославле, Кимрах.
Быстровозводимые корпуса для отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Быстровозводимые корпуса для отдыха детей построят в Тверской области
2 сентября, 19:01
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала