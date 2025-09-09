https://ria.ru/20250909/rudenya-2040763766.html

Руденя определил задачи по созданию и возрождению общественных пространств

тверская область

игорь руденя

тверская область

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена реализация в Верхневолжье проектов по созданию и возрождению общественных пространств, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Для Верхневолжья обустройство и развитие общественных пространств – тема концептуально важная и перспективная. В Тверской области реализуется ряд программ, направленных на комплексное формирование современной общественной, жилой, производственной, культурной, туристической среды. В том числе, в наших малых населенных пунктах и исторических поселениях. Такие проекты имеют значение для системного развития территории всего нашего региона, для сохранения и преумножения коренного населения Верхневолжья", – сказал Руденя. Губернатор подчеркнул, что при реализации проектов развития важно обеспечивать проработку архитектурных решений с учетом исторической и культурной составляющей каждой территории, потребностей жителей разных возрастов. Особое внимание уделять привлечению квалифицированных специалистов – проектировщиков, конструкторов, технического персонала, качеству материалов, культуре проведения работ. Проекты возрождения и создания новых пространств в регионе реализуются по нескольким направлениям. Это создание в населенных пунктах комплексной жилой застройки и общественных пространств; развитие туристических кластеров; зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности; формирование мастер-планов территорий. По каждому из этих направлений в регионе есть флагманские проекты, которые охватывают Тверь, Калининский, Кимрский, Конаковский и другие округа. Старт по ряду из них запланирован в ближайшие годы. Например, это комплексные застройки "Восточный мост" и "Метро" в Твери, "Новое Конаково" в Конаковском округе. Знаковым проектом в сфере развития общественных пространств является культурно-исторический кластер "Речной" в областной столице. Работы по его созданию уже начались. Еще один проект в Твери предполагает возрождение пространства "Морозовский городок" с созданием общественных, образовательных, жилых зон современного формата. Новое развитие получают исторические города региона. В Старице заявлено обустройство "Старицкого посада", включающее ввод гостиниц, восстановление исторических зданий – всего около 15 объектов. Продолжается развитие курорта "Завидово" в Конаковском округе. Здесь готовят к вводу крытый центр спортивных и водных развлечений, новые отели и другие объекты для отдыха жителей и гостей Верхневолжья. Реализуются комплексные промышленно-индустриальные проекты. В регионе создана особая экономическая зона "Эммаусс", расширяется инновационно-промышленный парк "Боровлево" под Тверью, где инвесторам – действующим и новым – обеспечен комплекс условий для развития производств. Аналогичные промзоны создают в других городах Верхневолжья – Торжке, Лихославле, Кимрах.

