Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти

Лавров: Россия жестко осуждает попытки Запада отстранить Додика от власти
Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва жестко осуждает попытки Запада отстранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика от власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы жестко осуждаем попытки посредством сфабрикованных уголовных дел отстранить от власти неугодных Западу сербских лидеров. В частности, нашего сегодняшнего собеседника, нашего друга, законно избранного, легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика", - заявил министр на пресс-конференции во вторник.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах.
Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".
