https://ria.ru/20250909/rossija-2040692938.html

Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти

Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти - РИА Новости, 09.09.2025

Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти

Москва жестко осуждает попытки Запада отстранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика от власти, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:16:00+03:00

2025-09-09T15:16:00+03:00

2025-09-09T15:16:00+03:00

в мире

республика сербская

москва

россия

милорад додик

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040689030_0:159:3021:1858_1920x0_80_0_0_603c93f8d59eccb838f65d5d03b0d206.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва жестко осуждает попытки Запада отстранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика от власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы жестко осуждаем попытки посредством сфабрикованных уголовных дел отстранить от власти неугодных Западу сербских лидеров. В частности, нашего сегодняшнего собеседника, нашего друга, законно избранного, легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика", - заявил министр на пресс-конференции во вторник. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах. Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".

https://ria.ru/20250908/dodik-2040402561.html

https://ria.ru/20250904/dodik-2039693581.html

республика сербская

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, москва, россия, милорад додик, сергей лавров, оон