https://ria.ru/20250909/rossija-2040582342.html

В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год

В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год - РИА Новости, 09.09.2025

В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год

Россия готова платить только за тот политический продукт, который ее устраивает, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T06:53:00+03:00

2025-09-09T06:53:00+03:00

2025-09-09T06:53:00+03:00

россия

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия готова платить только за тот политический продукт, который ее устраивает, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, отвечая на вопрос о том, внесет ли Россия взнос в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2026 год. "Что касается взносов по линии ОБСЕ, тут можно просто сказать, что мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает. С нашей стороны неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день деятельность организации полностью парализована из-за неуемного желания западников свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету. Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что шансы на будущее у организации, вероятно, есть, если она адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.

https://ria.ru/20250212/rossiya-1998651221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, обсе, в мире