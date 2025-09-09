В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год
В МИД заявили, что Россия будет платить только за тот продукт, что ее устраивает
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия готова платить только за тот политический продукт, который ее устраивает, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, отвечая на вопрос о том, внесет ли Россия взнос в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2026 год.
"Что касается взносов по линии ОБСЕ, тут можно просто сказать, что мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает. С нашей стороны неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день деятельность организации полностью парализована из-за неуемного желания западников свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету. Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что шансы на будущее у организации, вероятно, есть, если она адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
Все, приехали: у России больше нет таких денег
12 февраля, 08:00