Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rossija-2040582342.html
В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год
В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год - РИА Новости, 09.09.2025
В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год
Россия готова платить только за тот политический продукт, который ее устраивает, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T06:53:00+03:00
2025-09-09T06:53:00+03:00
россия
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия готова платить только за тот политический продукт, который ее устраивает, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, отвечая на вопрос о том, внесет ли Россия взнос в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2026 год. "Что касается взносов по линии ОБСЕ, тут можно просто сказать, что мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает. С нашей стороны неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день деятельность организации полностью парализована из-за неуемного желания западников свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету. Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что шансы на будущее у организации, вероятно, есть, если она адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
https://ria.ru/20250212/rossiya-1998651221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:65:2000:1565_1920x0_80_0_0_bc7ae024034f9193b581ca56e4b3e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обсе, в мире
Россия, ОБСЕ, В мире
В МИД рассказали, будет ли Россия делать взнос в ОБСЕ на 2026 год

В МИД заявили, что Россия будет платить только за тот продукт, что ее устраивает

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия готова платить только за тот политический продукт, который ее устраивает, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, отвечая на вопрос о том, внесет ли Россия взнос в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2026 год.
"Что касается взносов по линии ОБСЕ, тут можно просто сказать, что мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает. С нашей стороны неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день деятельность организации полностью парализована из-за неуемного желания западников свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету. Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что шансы на будущее у организации, вероятно, есть, если она адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Все, приехали: у России больше нет таких денег
12 февраля, 08:00
 
РоссияОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала