Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД

06:19 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в федеральном законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения. В одном постановлении, имеющемся у РИА Новости, изложено, что иностранный гражданин по фамилии Макарян, проживавший в России с 2022 года вместе с гражданской супругой и ребенком, в 2023 году дважды был привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). На этом основании в 2024 году Отдел по вопросам миграции отдела МВД России одного из районов Москвы принял решение о неразрешении Макаряну въезда в Россию на три года. Мужчина пытался оспорить это решение в суде, подчеркивал, что "действительно были штрафы ГИБДД, нарушения совершал непреднамеренно, без злого умысла, штрафы оплатил в полном объеме". Иск был оставлен без удовлетворения, сообщается в материалах. В другом постановлении говорится, что гражданин Киргизии Сарыбаев в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, в 2024 году – за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении также было принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на три года, просьбу об отмене решения суд отклонил, говорится в материалах. В иске Сарыбаев утверждал, что был официально трудоустроен РФ и исправно платил налоги. РИА Новости изучило более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с правилами дорожного движения. Решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, москва, киргизия, гибдд мвд рф, общество
Россия, Москва, Киргизия, ГИБДД МВД РФ, Общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в федеральном законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.
В одном постановлении, имеющемся у РИА Новости, изложено, что иностранный гражданин по фамилии Макарян, проживавший в России с 2022 года вместе с гражданской супругой и ребенком, в 2023 году дважды был привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). На этом основании в 2024 году Отдел по вопросам миграции отдела МВД России одного из районов Москвы принял решение о неразрешении Макаряну въезда в Россию на три года. Мужчина пытался оспорить это решение в суде, подчеркивал, что "действительно были штрафы ГИБДД, нарушения совершал непреднамеренно, без злого умысла, штрафы оплатил в полном объеме". Иск был оставлен без удовлетворения, сообщается в материалах.
В другом постановлении говорится, что гражданин Киргизии Сарыбаев в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, в 2024 году – за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении также было принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на три года, просьбу об отмене решения суд отклонил, говорится в материалах. В иске Сарыбаев утверждал, что был официально трудоустроен РФ и исправно платил налоги.
РИА Новости изучило более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с правилами дорожного движения. Решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.
РоссияМоскваКиргизияГИБДД МВД РФОбщество
 
 
