Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО
Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнтерьер в одном из японских ресторанов Южно-Сахалинска
Интерьер в одном из японских ресторанов Южно-Сахалинска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT FAR EAST 2025, информирует пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.
По информации ведомства, среди претендентов на звание лучших ресторанов Дальнего Востока - южно-сахалинские заведения "601", "Клево", "Рыба моей мечты", Nihon Mitai и Sagalien.
Четыре московских ресторана вошли в рейтинг всероссийской премии
16 апреля 2024, 23:43
"Большинство ресторанов областного центра, включенных в шорт-лист премии, являются постоянными участники мероприятий сахалинского гастрокалендаря", - отмечается в сообщении.
Победителей премии WHERETOEAT FAR EAST 2025 объявят 18 сентября на торжественной церемонии во Владивостоке.
Независимую ресторанную премию WHERETOEAT в 2013 году учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов. Рейтинги ресторанов для каждого региона и Всероссийской премии формируются по итогам тайного голосования коллегий экспертов.
Основатель Family Garden поделился советами для ресторанного бизнеса
27 сентября 2024, 09:02