Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО

Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО - РИА Новости, 09.09.2025

Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО

Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT FAR EAST 2025, информирует пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT FAR EAST 2025, информирует пресс-служба министерства туризма Сахалинской области. По информации ведомства, среди претендентов на звание лучших ресторанов Дальнего Востока - южно-сахалинские заведения "601", "Клево", "Рыба моей мечты", Nihon Mitai и Sagalien. "Большинство ресторанов областного центра, включенных в шорт-лист премии, являются постоянными участники мероприятий сахалинского гастрокалендаря", - отмечается в сообщении. Победителей премии WHERETOEAT FAR EAST 2025 объявят 18 сентября на торжественной церемонии во Владивостоке. Независимую ресторанную премию WHERETOEAT в 2013 году учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов. Рейтинги ресторанов для каждого региона и Всероссийской премии формируются по итогам тайного голосования коллегий экспертов.

