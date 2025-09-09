Рейтинг@Mail.ru
Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО - РИА Новости, 09.09.2025
04:48 09.09.2025
Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО
Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО
Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО
Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT FAR EAST 2025, информирует пресс-служба министерства туризма Сахалинской области. РИА Новости, 09.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT FAR EAST 2025, информирует пресс-служба министерства туризма Сахалинской области. По информации ведомства, среди претендентов на звание лучших ресторанов Дальнего Востока - южно-сахалинские заведения "601", "Клево", "Рыба моей мечты", Nihon Mitai и Sagalien. "Большинство ресторанов областного центра, включенных в шорт-лист премии, являются постоянными участники мероприятий сахалинского гастрокалендаря", - отмечается в сообщении. Победителей премии WHERETOEAT FAR EAST 2025 объявят 18 сентября на торжественной церемонии во Владивостоке. Независимую ресторанную премию WHERETOEAT в 2013 году учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов. Рейтинги ресторанов для каждого региона и Всероссийской премии формируются по итогам тайного голосования коллегий экспертов.
Пять ресторанов на Сахалине претендуют на звание лучших в ДФО

Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT

Интерьер в одном из японских ресторанов Южно-Сахалинска. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Пять ресторанов Южно-Сахалинска вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT FAR EAST 2025, информирует пресс-служба министерства туризма Сахалинской области.
По информации ведомства, среди претендентов на звание лучших ресторанов Дальнего Востока - южно-сахалинские заведения "601", "Клево", "Рыба моей мечты", Nihon Mitai и Sagalien.
"Большинство ресторанов областного центра, включенных в шорт-лист премии, являются постоянными участники мероприятий сахалинского гастрокалендаря", - отмечается в сообщении.
Победителей премии WHERETOEAT FAR EAST 2025 объявят 18 сентября на торжественной церемонии во Владивостоке.
Независимую ресторанную премию WHERETOEAT в 2013 году учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов. Рейтинги ресторанов для каждого региона и Всероссийской премии формируются по итогам тайного голосования коллегий экспертов.
