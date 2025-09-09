https://ria.ru/20250909/pvo-2040583542.html
ПВО за ночь сбила 31 беспилотник
ПВО за ночь сбила 31 беспилотник - РИА Новости, 09.09.2025
ПВО за ночь сбила 31 беспилотник
Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:10:00+03:00
2025-09-09T07:10:00+03:00
2025-09-09T08:08:00+03:00
безопасность
россия
черное море
белгородская область
вооруженные силы украины
воронежская область
тамбовская область
курская область
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа". — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
