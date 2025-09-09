https://ria.ru/20250909/pvo-2040583542.html

ПВО за ночь сбила 31 беспилотник

ПВО за ночь сбила 31 беспилотник - РИА Новости, 09.09.2025

ПВО за ночь сбила 31 беспилотник

Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:10:00+03:00

2025-09-09T07:10:00+03:00

2025-09-09T08:08:00+03:00

безопасность

россия

черное море

белгородская область

вооруженные силы украины

воронежская область

тамбовская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа". — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

белгородская область

воронежская область

тамбовская область

курская область

республика крым

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, черное море, белгородская область, вооруженные силы украины, воронежская область, тамбовская область, курская область, республика крым, краснодарский край, беспилотники