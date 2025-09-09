https://ria.ru/20250909/putin-2040782935.html

Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии

2025-09-09T20:30:00+03:00

россия

владимир путин

образовательный центр "сириус"

СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы. Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Руководитель научной группы научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" Арсений Южалин сообщил президенту о проекте по иммунотерапии рака. Молодой ученый отметил, что их группа специализируется на исследованиях в области терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы - глиобластома, глиома и так далее. Он объяснил, что это страшные заболевания с крайне низкими показателями выживаемости: в среднем пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза, при этом эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные. "Задача нашего молодежного проекта - найти новые терапевтические стратегии для лечения таких видов рака. В частности, мы занимаемся иммуноонкологией: пытаемся перепрофилировать иммунологически холодные опухоли в иммунологически горячие опухоли для того, чтобы усилить проникновение иммунных клеток... в опухоль и тем самым победить рак", - сказал Южалин. Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкологических пациентов, добавил руководитель научной группы.

россия

