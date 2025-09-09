https://ria.ru/20250909/putin-2040764658.html
Путин встретился с учеными в Сириусе
Путин встретился с учеными в Сириусе - РИА Новости, 09.09.2025
Путин встретился с учеными в Сириусе
Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус". РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:46:00+03:00
2025-09-09T18:46:00+03:00
2025-09-09T20:07:00+03:00
владимир путин
россия
образовательный центр "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040764096_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_01f9b73914558fcb70b505aeb3187165.jpg
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус".Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех".Молодые сотрудники привлечены в университет в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус"". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.Университет реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования.Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России.
https://ria.ru/20250909/max--2040680150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040764096_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_cbc6337a91aae266daba3cf14290de86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"
Владимир Путин, Россия, Образовательный центр "Сириус"
Путин встретился с учеными в Сириусе
Путин встретился с молодыми учеными в Сириусе
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус".
Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех".
Молодые сотрудники привлечены в университет в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус"". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России
, США
, Германии
и Эстонии
.
Университет реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования.
Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России.