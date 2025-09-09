https://ria.ru/20250909/putin-2040764658.html

Путин встретился с учеными в Сириусе

Путин встретился с учеными в Сириусе - РИА Новости, 09.09.2025

Путин встретился с учеными в Сириусе

Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус". РИА Новости, 09.09.2025

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус".Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех".Молодые сотрудники привлечены в университет в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус"". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.Университет реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования.Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России.

