Путин встретился с учеными в Сириусе

18:46 09.09.2025 (обновлено: 20:07 09.09.2025)
Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус".
владимир путин
россия
образовательный центр "сириус"
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус".Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех".Молодые сотрудники привлечены в университет в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус"". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.Университет реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования.Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России.
владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"
Владимир Путин, Россия, Образовательный центр "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными в ходе посещения научно-технологического университета "Сириус".
Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех".
Молодые сотрудники привлечены в университет в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус"". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.
Университет реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования.
Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России.
