Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса" - РИА Новости, 09.09.2025
18:14 09.09.2025 (обновлено: 18:31 09.09.2025)
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".
владимир путин
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".
федеральная территория "сириус"
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"

Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".
 
Владимир Путин
Образовательный центр "Сириус"
Федеральная территория "Сириус"
 
 
Заголовок открываемого материала