https://ria.ru/20250909/putin-2040756214.html
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса" - РИА Новости, 09.09.2025
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус". РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:14:00+03:00
2025-09-09T18:14:00+03:00
2025-09-09T18:31:00+03:00
владимир путин
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040755255_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e266122400dbd21cc4d9b61ff9fb285.jpg
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040755255_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d97fb5cc869751a43bb25abe9600a3e.jpg
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
2025-09-09T18:14
true
PT69M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", видео
Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".
2025-09-09T18:14
true
PT69M36S
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Читать ria.ru в
Владимир Путин посещает учебные лаборатории научно-технологического университета "Сириус".