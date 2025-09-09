Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты управления и места запусков дронов ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 09.09.2025 (обновлено: 12:18 09.09.2025)
ВС России поразили пункты управления и места запусков дронов ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
безопасность, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
ВС России поразили пункты управления и места запусков дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили склады боеприпасов и пусковую установку С-300 ВСУ

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
