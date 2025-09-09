https://ria.ru/20250909/punkt-2040638144.html
ВС России поразили пункты управления и места запусков дронов ВСУ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
