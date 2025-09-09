https://ria.ru/20250909/prigovor-2040683686.html
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ, напавшим на Курскую область
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ, напавшим на Курскую область - РИА Новости, 09.09.2025
Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ, напавшим на Курскую область
Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 14 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, участвовавших в незаконном нападении на... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 14 до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, участвовавших в незаконном нападении на Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых военнослужащих 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины 28-летнего пулеметчика Александра Кротюка, 34-летнего стрелка Игоря Землеченко, 38-летнего стрелка-санитара Руслана Куриленко и 43-летнего помощника гранатометчика Аркадия Колчина", - говорится в сообщении. Уточняется, что они были признаны виновными по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что в октябре-ноябре 2024 года Кротюк, Землеченко, Куриленко и Колчин в составе групп своих подразделений незаконно пересекли государственную границу РФ, вторглись в Курскую область, проследовали вглубь ее территории для террористической деятельности. Боевики следили за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население применением оружия, препятствовали эвакуации. В ноябре 2024 года в результате штурма все были задержаны российскими военнослужащими. "Суд приговорил подсудимых к наказанию от 14 до 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
