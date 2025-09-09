Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект о праве студенческих семей на общежитие - РИА Новости, 09.09.2025
03:21 09.09.2025
Правительство поддержало проект о праве студенческих семей на общежитие
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о приоритетном праве студенческих семей на получение отдельного жилья в студенческом общежитии при условии доработки документа, официальный отзыв кабмина имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается закрепить механизм предоставления в приоритетном порядке отдельных жилых помещений в студенческих общежитиях для студентов, находящихся в браке и имеющих детей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, проживать они смогут вместе с членами семьи. В официальном отзыве кабмина сообщается, что положения, касающиеся предоставления отдельных помещений для семейных студентов, нуждаются в дополнительном уточнении, в том числе в целях устранения противоречий положениям Жилищного кодекса РФ. Кроме того, в отзыве обращается внимание на формулировку, которая допускает возможность использования помещений в общежитиях в том числе для проживания лиц, не являющихся студентами, что не соответствует целевому назначению помещений и нарушает логику и системность правового регулирования. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - сообщается в официальном отзыве. В Госдуму в апреле был внесен законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". Кроме изменений, касающихся предоставления семейным студентам отдельного жилья в общежитиях, в документе также предлагается наделить Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ полномочием по определению типового порядка предоставления жилых помещений в общежитиях. Инициаторы законопроекта считают, что изменения позволят создать единый базовый подход к предоставлению мест в студенческих общежитиях, чтобы обеспечить жилыми помещениями наиболее нуждающихся обучающихся.
общество, россия, госдума рф
Заголовок открываемого материала