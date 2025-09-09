https://ria.ru/20250909/pozhary-2040592256.html
В России потушили шесть природных пожаров за сутки
В России потушили шесть природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили шесть природных пожаров площадью 72 гектара в российских регионах, сообщает во вторник Авиалесоохрана.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили шесть природных пожаров площадью 72 гектара в российских регионах, сообщает во вторник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 72 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ насчитывалось три лесных пожара на площади порядка 1623 гектаров.
