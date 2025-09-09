Рейтинг@Mail.ru
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/pozhar-2040573822.html
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 09.09.2025
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:02:00+03:00
2025-09-09T04:02:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040572560_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_369067d37661068b454e6459b2f8fc65.png
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании квартир на двух этажах в пятиэтажке на юго-западе Москвы, были эвакуированы 48 человек. Позднее в пресс-службе министерства сообщили о трех пострадавших, в числе которых один ребенок. "Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью потушен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250901/pozhar-2038791822.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040572560_103:0:1011:681_1920x0_80_0_0_e1f31c8911a34227ccfac45dbabc2f7a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили

В пятиэтажке на юго-западе Москвы потушили пожар, эвакуированы 48 человек

© Фото : МЧС РФПожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы
Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : МЧС РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в МЧС России сообщили о возгорании квартир на двух этажах в пятиэтажке на юго-западе Москвы, были эвакуированы 48 человек. Позднее в пресс-службе министерства сообщили о трех пострадавших, в числе которых один ребенок.
"Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью потушен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России", - сказали в пресс-службе.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Тюмени потушили пожар в строящейся высотке
1 сентября, 10:26
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала