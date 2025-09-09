https://ria.ru/20250909/pozhar-2040573822.html
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 09.09.2025
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:02:00+03:00
2025-09-09T04:02:00+03:00
2025-09-09T04:02:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040572560_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_369067d37661068b454e6459b2f8fc65.png
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании квартир на двух этажах в пятиэтажке на юго-западе Москвы, были эвакуированы 48 человек. Позднее в пресс-службе министерства сообщили о трех пострадавших, в числе которых один ребенок. "Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью потушен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250901/pozhar-2038791822.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040572560_103:0:1011:681_1920x0_80_0_0_e1f31c8911a34227ccfac45dbabc2f7a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили
В пятиэтажке на юго-западе Москвы потушили пожар, эвакуированы 48 человек