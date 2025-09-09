https://ria.ru/20250909/pozhar-2040573822.html

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 09.09.2025

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили

Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T04:02:00+03:00

2025-09-09T04:02:00+03:00

2025-09-09T04:02:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040572560_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_369067d37661068b454e6459b2f8fc65.png

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы, где загорелись две квартиры, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании квартир на двух этажах в пятиэтажке на юго-западе Москвы, были эвакуированы 48 человек. Позднее в пресс-службе министерства сообщили о трех пострадавших, в числе которых один ребенок. "Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью потушен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250901/pozhar-2038791822.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)