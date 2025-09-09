Матч сборных Израиля и Италии завершился массовой потасовкой

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Италии и Израиля завершился потасовкой.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
08 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
16’ • Мануэль Локателли (А)
52’ • Дор Перец
87’ • Алессандро Бастони (А)
89’ • Дор Перец
(Тай Барибо)
40’ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
54’ • Мойзе Кин
(Матео Ретегуи)
58’ • Маттео Политано
(Матео Ретегуи)
81’ • Джакомо Распадори
90’ • Сандро Тонали
После финального свистка итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма вступил в спор с одним из футболистов сборной Израиля. Все игроки, включая запасных, вышли на поле, главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо начал словесную перепалку с нападающим соперников Дором Турджерманом.
Позднее сотрудники стадиона и члены тренерских штабов обеих команд разняли футболистов, желающих продолжить потасовку.
