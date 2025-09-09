Матч сборных Израиля и Италии завершился массовой потасовкой

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Италии и Израиля завершился потасовкой.

После финального свистка итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма вступил в спор с одним из футболистов сборной Израиля. Все игроки, включая запасных, вышли на поле, главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо начал словесную перепалку с нападающим соперников Дором Турджерманом.