Посольство в Непале находится в тесном контакте с местными властями

Посольство РФ в Непале находится в тесном контакте с местными властями
Протестующие в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Непале находится в тесном контакте с местными властями на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Мы регулярно мониторим ситуацию, находимся в тесном контакте со здравоохранительными учреждениями, с органами правопорядка (Непала - ред.)", - заявили в российской дипмиссии.
По информации посольства, дипломаты оказывают информационную и всю необходимую документальную поддержку россиянам в Непале.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.