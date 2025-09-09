Сборная Португалии обыграла венгров в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Португалии обыграла команду Венгрии в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу португальской сборной. В составе победителей отличились Бернарду Силва (36-я минута), Криштиану Роналду (58, пенальти) и Жуан Канселу (86). За команду Венгрии дубль оформил Барнабаш Варга (21, 84).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
09 сентября 2025 • начало в 21:45
21’ • Барнабаш Варга
84’ • Барнабаш Варга
36’ • Бернарду Силва
58’ • Криштиану Роналду (П)
86’ • Жуан Канселу
Роналду забил 39-й мяч в матчах квалификации чемпионатов мира по футболу и повторил рекорд нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса.
Сборная Португалии одержала вторую победу в группе и лидирует в квартете, набрав 6 очков. Команда Венгрии, имея в активе 1 балл, располагается на третьей позиции.
В матчах пятого тура отбора в группе H сборная Кипра дома сыграла вничью с командой Румынии - 2:2, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле уступила австрийцам со счетом 1:2.
