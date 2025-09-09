Рейтинг@Mail.ru
Сборная Португалии обыграла венгров в матче отбора ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:51 09.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Португалии обыграла венгров в матче отбора ЧМ-2026

Гол Роналду помог португальцам обыграть венгров в матче отбора ЧМ-2026

© Getty Images / Alexandra Fechete/MB MediaКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Alexandra Fechete/MB Media
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Португалии обыграла команду Венгрии в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу португальской сборной. В составе победителей отличились Бернарду Силва (36-я минута), Криштиану Роналду (58, пенальти) и Жуан Канселу (86). За команду Венгрии дубль оформил Барнабаш Варга (21, 84).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Венгрия
2 : 3
Португалия
21‎’‎ • Барнабаш Варга
(Жольт Надь)
84‎’‎ • Барнабаш Варга
(Лоик Него)
36‎’‎ • Бернарду Силва
(Жуан Канселу)
58‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
86‎’‎ • Жуан Канселу
(Бернарду Силва)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду забил 39-й мяч в матчах квалификации чемпионатов мира по футболу и повторил рекорд нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса.
Сборная Португалии одержала вторую победу в группе и лидирует в квартете, набрав 6 очков. Команда Венгрии, имея в активе 1 балл, располагается на третьей позиции.
В следующем туре португальцы 11 октября примут команду Ирландии, венгры в этот же день дома сыграют против сборной Армении.
В матчах пятого тура отбора в группе H сборная Кипра дома сыграла вничью с командой Румынии - 2:2, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле уступила австрийцам со счетом 1:2.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
СМИ пишут об интересе клуба Роналду к полузащитнику "Зенита"
31 августа 2025, 16:54
 
ФутболКриштиану РоналдуСпортПортугалияВенгрияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала