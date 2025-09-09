https://ria.ru/20250909/pomosch-2040792762.html

"Нисколько": в США высказались о помощи Украине

"Нисколько": в США высказались о помощи Украине - РИА Новости, 09.09.2025

"Нисколько": в США высказались о помощи Украине

Американский миллиардер Марк Кьюбан, обсуждая текущие события с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, отметил, что не собирается оказывать финансовую РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T21:28:00+03:00

2025-09-09T21:28:00+03:00

2025-09-09T22:46:00+03:00

в мире

украина

сша

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Марк Кьюбан, обсуждая текущие события с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, отметил, что не собирается оказывать финансовую помощь Украине."Нисколько", — ответил миллиардер на вопрос Карлсона о том, сколько денег он отправил на Украину.Кьюбан отметил, что предпочитает вкладывать свои средства в развитие сферы здравоохранения, он не имеет однозначного ответа, стоит ли отправлять деньги на Украину.Такер Карлсон, в свою очередь, подчеркнул, что в США многие говорят о поддержке Киева, однако деньги никто отправлять не планирует.Ранее во вторник член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении исключить из проекта американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год затраты на внешнюю военную помощь, включая предусмотренные 600 миллионов долларов для Украины.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что финансирование и накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

https://ria.ru/20250909/zayavlenie-2040738900.html

https://ria.ru/20250909/plan-2040707277.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, такер карлсон, нато