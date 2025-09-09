Рейтинг@Mail.ru
"Нисколько": в США высказались о помощи Украине
21:28 09.09.2025 (обновлено: 22:46 09.09.2025)
"Нисколько": в США высказались о помощи Украине
"Нисколько": в США высказались о помощи Украине
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Марк Кьюбан, обсуждая текущие события с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, отметил, что не собирается оказывать финансовую помощь Украине."Нисколько", — ответил миллиардер на вопрос Карлсона о том, сколько денег он отправил на Украину.Кьюбан отметил, что предпочитает вкладывать свои средства в развитие сферы здравоохранения, он не имеет однозначного ответа, стоит ли отправлять деньги на Украину.Такер Карлсон, в свою очередь, подчеркнул, что в США многие говорят о поддержке Киева, однако деньги никто отправлять не планирует.Ранее во вторник член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении исключить из проекта американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год затраты на внешнюю военную помощь, включая предусмотренные 600 миллионов долларов для Украины.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что финансирование и накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Марк Кьюбан, обсуждая текущие события с журналистом Такером Карлсоном в подкасте All-In, отметил, что не собирается оказывать финансовую помощь Украине.
"Нисколько", — ответил миллиардер на вопрос Карлсона о том, сколько денег он отправил на Украину.
Кьюбан отметил, что предпочитает вкладывать свои средства в развитие сферы здравоохранения, он не имеет однозначного ответа, стоит ли отправлять деньги на Украину.
Такер Карлсон, в свою очередь, подчеркнул, что в США многие говорят о поддержке Киева, однако деньги никто отправлять не планирует.
Ранее во вторник член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении исключить из проекта американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год затраты на внешнюю военную помощь, включая предусмотренные 600 миллионов долларов для Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что финансирование и накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
