Австралийский политолог рассказал об ощущениях от переезда в Россию
Политолог Лоу: переезд из Австралии во Владивосток стоил того
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Австралия за десятилетия изменилась в худшую сторону, и переезд оттуда во Владивосток, бурно развивающийся в последние годы, стоил того, рассказал РИА Новости живущий в дальневосточной столице австралийский политолог Марк Лоу.
"Да, переезд того стоил. Сложно это измерить, потому что здесь другая жизнь. Я родился в 1960-х и вырос в 1970-е в большой семье. Мы не запирали дом, а мои братья, когда доросли и сели за руль, не закрывали на ключ двери машин. Преступность была невысокая. Впоследствии, и особенно после 2000 года, Австралия пошла по очень западному пути... Я пронаблюдал в Австралии огромные перемены, и не к лучшему", - сказал он.
Собеседник связывает отрицательные перемены на родине в том числе с влиянием Соединенных Штатов на страну, которое, по его оценке, очень велико.
"Когда я приехал во Владивосток впервые, я его описал как место, застрявшее во времени. Были очень красивые старые здания, но многие в плохом состоянии, были и недостроенные новые. Дороги были плохими, автобусы - старыми. От 1990-х город очень пострадал. Потом я уехал в Австралию, а когда снова оказался во Владивостоке, дороги и инфраструктура стали лучше, строительство набрало обороты. Разница была огромная в сравнении с тем, что я увидел в первый раз", - добавил Лоу.
