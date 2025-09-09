https://ria.ru/20250909/politolog-2040585100.html

Австралийский политолог рассказал об ощущениях от переезда в Россию

Австралийский политолог рассказал об ощущениях от переезда в Россию - РИА Новости, 09.09.2025

Австралийский политолог рассказал об ощущениях от переезда в Россию

Австралия за десятилетия изменилась в худшую сторону, и переезд оттуда во Владивосток, бурно развивающийся в последние годы, стоил того, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:38:00+03:00

2025-09-09T07:38:00+03:00

2025-09-09T07:38:00+03:00

австралия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789002515_525:668:2979:2048_1920x0_80_0_0_b0deb44e97a87da86bc7205d01d5b1b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Австралия за десятилетия изменилась в худшую сторону, и переезд оттуда во Владивосток, бурно развивающийся в последние годы, стоил того, рассказал РИА Новости живущий в дальневосточной столице австралийский политолог Марк Лоу. "Да, переезд того стоил. Сложно это измерить, потому что здесь другая жизнь. Я родился в 1960-х и вырос в 1970-е в большой семье. Мы не запирали дом, а мои братья, когда доросли и сели за руль, не закрывали на ключ двери машин. Преступность была невысокая. Впоследствии, и особенно после 2000 года, Австралия пошла по очень западному пути... Я пронаблюдал в Австралии огромные перемены, и не к лучшему", - сказал он. Собеседник связывает отрицательные перемены на родине в том числе с влиянием Соединенных Штатов на страну, которое, по его оценке, очень велико. "Когда я приехал во Владивосток впервые, я его описал как место, застрявшее во времени. Были очень красивые старые здания, но многие в плохом состоянии, были и недостроенные новые. Дороги были плохими, автобусы - старыми. От 1990-х город очень пострадал. Потом я уехал в Австралию, а когда снова оказался во Владивостоке, дороги и инфраструктура стали лучше, строительство набрало обороты. Разница была огромная в сравнении с тем, что я увидел в первый раз", - добавил Лоу. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/ru-us-2021302652.html

https://ria.ru/20250323/ru-us-2006163916.html

австралия

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, россия