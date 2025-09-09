https://ria.ru/20250909/pokhorony-2040766601.html

СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах

СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах

СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах

В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован, сообщает индийское издание NDTV.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован, сообщает индийское издание NDTV.По данным источника, несколько дней назад мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая и был помещен в частную клинику. Врачи сообщили родственникам о невозможности его спасения, после чего семья начала организацию похорон. Однако во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться."Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное", — сообщил один из членов семьи индийца.Издание отмечает, что администрация больницы поспешила опровергнуть слова семьи, утверждая, что они, вероятно, неправильно поняли объяснения врачей относительно состояния пациента.

