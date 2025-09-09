Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах
18:55 09.09.2025 (обновлено: 18:58 09.09.2025)
СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах
СМИ: мужчина внезапно ожил на своих похоронах
в мире
индия
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован, сообщает индийское издание NDTV.По данным источника, несколько дней назад мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая и был помещен в частную клинику. Врачи сообщили родственникам о невозможности его спасения, после чего семья начала организацию похорон. Однако во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться."Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное", — сообщил один из членов семьи индийца.Издание отмечает, что администрация больницы поспешила опровергнуть слова семьи, утверждая, что они, вероятно, неправильно поняли объяснения врачей относительно состояния пациента.
индия
Новости
ru-RU
в мире, индия
В мире, Индия
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован, сообщает индийское издание NDTV.
По данным источника, несколько дней назад мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая и был помещен в частную клинику. Врачи сообщили родственникам о невозможности его спасения, после чего семья начала организацию похорон. Однако во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться.
"Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное", — сообщил один из членов семьи индийца.
Издание отмечает, что администрация больницы поспешила опровергнуть слова семьи, утверждая, что они, вероятно, неправильно поняли объяснения врачей относительно состояния пациента.
