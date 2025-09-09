https://ria.ru/20250909/pogoda-2040587859.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится юго-западной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха в середине дня в Москве снова плюс 21 - плюс 24", - рассказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

