Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.09.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится юго-западной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха в середине дня в Москве снова плюс 21 - плюс 24", - рассказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник