Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье

Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2025

Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье

В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества

2025-09-09

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Гостей форума поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. "Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Марат Елеусизович (Султангазиев), господин посол, хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача – продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он отметил, что компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане. "Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!" – сказал Воробьев. В рамках форума Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.

московская область (подмосковье)

2025

андрей воробьев, московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса