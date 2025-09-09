Рейтинг@Mail.ru
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:12 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/podmoskove-2040769722.html
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2025
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье
В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:12:00+03:00
2025-09-09T19:12:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040769035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_268d00202936f51cf5af2e7a37c0a26d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Гостей форума поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. "Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Марат Елеусизович (Султангазиев), господин посол, хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача – продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он отметил, что компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане. "Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!" – сказал Воробьев. В рамках форума Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.
https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040412412.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040769035_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8bf025bf419f378d5a7a68bfcf9c908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье

В Красногорске прошел форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области

© Фото : правительство Московской областиАким Алматинской области Марат Султангазиев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали меморандум о сотрудничестве на бизнес-форуме
Аким Алматинской области Марат Султангазиев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали меморандум о сотрудничестве на бизнес-форуме - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : правительство Московской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали меморандум о сотрудничестве на бизнес-форуме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Гостей форума поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.
"Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Марат Елеусизович (Султангазиев), господин посол, хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача – продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он отметил, что компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане.
"Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!" – сказал Воробьев.
В рамках форума Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.
Беременная женщина держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье
8 сентября, 13:01
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала