https://ria.ru/20250909/podmoskove-2040769722.html
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2025
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье
В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:12:00+03:00
2025-09-09T19:12:00+03:00
2025-09-09T19:12:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040769035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_268d00202936f51cf5af2e7a37c0a26d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Гостей форума поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. "Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Марат Елеусизович (Султангазиев), господин посол, хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача – продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он отметил, что компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане. "Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!" – сказал Воробьев. В рамках форума Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.
https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040412412.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040769035_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8bf025bf419f378d5a7a68bfcf9c908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 100 предпринимателей посетили бизнес-форум в Подмосковье
В Красногорске прошел форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Красногорске состоялся форум предпринимателей Подмосковья и Алматинской области Казахстана, его участниками стали более 100 представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Гостей форума поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.
"Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Марат Елеусизович (Султангазиев), господин посол, хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача – продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он отметил, что компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане.
"Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!" – сказал Воробьев.
В рамках форума Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.