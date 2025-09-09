Рейтинг@Mail.ru
Около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая проверили в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
18:32 09.09.2025
Около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая проверили в Подмосковье
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Подмосковье проверили уже около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая – это 218 образцов озимых и яровых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Исследования проводили в лаборатории филиала ФГБУ "ЦОК АПК" по Москве и Московской области. Основные объемы на экспертизу поступили из аграрных округов региона: 100 тысяч тонн из Зарайска, 37 тысяч тонн из Серебряных Прудов, 18,2 тысячи тонн из Коломны, по 11 тысяч тонн – из Каширы и Ступина. В ведомстве уточнили, что в соответствии с ГОСТ 17% исследованного зерна объемом 28,5 тысячи тонн соответствует третьему классу и представляет собой пшеницу высокого качества. Она пригодна для производства хлеба. Еще 54,9% зерна, что составляет более 92 тысяч тонн, отнесены к четвертому классу и обычно используются в мукомольной промышленности. Оставшиеся 26,8% или 44,9 тысячи тонн составляют партии пятого класса, которые преимущественно направляются на корм для животноводческого поголовья. По результатам исследований примерно 2,2 тысячи тонн пшеницы не прошли проверку. Три пробы были забракованы из-за постороннего запаха полыни, который может придать муке горький вкус, что не соответствует требованиям стандарта. Часть образцов имела повышенную влажность, а в одной пробе зафиксировали превышение допустимого уровня сорной примеси. Эта работа проводится для контроля качества зерна и выявления партий, непригодных для переработки. Всего в этом году специалисты планируют отобрать 498 проб и провести около 9,5 тысячи исследований. Окончательную оценку качества урожая определят после завершения уборочной кампании.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Подмосковье проверили уже около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая – это 218 образцов озимых и яровых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Исследования проводили в лаборатории филиала ФГБУ "ЦОК АПК" по Москве и Московской области. Основные объемы на экспертизу поступили из аграрных округов региона: 100 тысяч тонн из Зарайска, 37 тысяч тонн из Серебряных Прудов, 18,2 тысячи тонн из Коломны, по 11 тысяч тонн – из Каширы и Ступина.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с ГОСТ 17% исследованного зерна объемом 28,5 тысячи тонн соответствует третьему классу и представляет собой пшеницу высокого качества. Она пригодна для производства хлеба. Еще 54,9% зерна, что составляет более 92 тысяч тонн, отнесены к четвертому классу и обычно используются в мукомольной промышленности. Оставшиеся 26,8% или 44,9 тысячи тонн составляют партии пятого класса, которые преимущественно направляются на корм для животноводческого поголовья.
По результатам исследований примерно 2,2 тысячи тонн пшеницы не прошли проверку. Три пробы были забракованы из-за постороннего запаха полыни, который может придать муке горький вкус, что не соответствует требованиям стандарта. Часть образцов имела повышенную влажность, а в одной пробе зафиксировали превышение допустимого уровня сорной примеси.
Эта работа проводится для контроля качества зерна и выявления партий, непригодных для переработки. Всего в этом году специалисты планируют отобрать 498 проб и провести около 9,5 тысячи исследований. Окончательную оценку качества урожая определят после завершения уборочной кампании.
