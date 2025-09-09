Рейтинг@Mail.ru
Почти 2,9 тысячи наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
12:25 09.09.2025
Почти 2,9 тысячи наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
Почти 2,9 тысячи рожениц Московской области выбрали подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!" в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти 2,9 тысячи рожениц Московской области выбрали подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!" в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Отмечается, что комплект включает в себя более 50 самых необходимых вещей для мамы и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены, одежду и многое другое. "В Подмосковье с 2019 года родители при рождении ребенка могут получить подарочный набор с самыми необходимыми предметами в первые месяцы жизни малыша. Это позволяет парам во время подготовки к родам сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на хлопоты. В этом году почти 2,9 тысячи рожениц выбрали подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!". Это на 728 больше, чем годом ранее. А всего за время реализации программы в Подмосковье выдали более 24,7 тысячи таких наборов", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители могут выбрать вместо подарка средства в размере 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же, как и первые главные документы малыша. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в области работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
Почти 2,9 тысячи наборов для новорожденного выдали в Подмосковье

Почти 2,9 тысячи наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в регионе в 2025 году

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти 2,9 тысячи рожениц Московской области выбрали подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!" в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что комплект включает в себя более 50 самых необходимых вещей для мамы и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены, одежду и многое другое.
"В Подмосковье с 2019 года родители при рождении ребенка могут получить подарочный набор с самыми необходимыми предметами в первые месяцы жизни малыша. Это позволяет парам во время подготовки к родам сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на хлопоты. В этом году почти 2,9 тысячи рожениц выбрали подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!". Это на 728 больше, чем годом ранее. А всего за время реализации программы в Подмосковье выдали более 24,7 тысячи таких наборов", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители могут выбрать вместо подарка средства в размере 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же, как и первые главные документы малыша.
Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в области работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
