Новости Подмосковья
 
12:05 09.09.2025
Для подмосковных предпринимателей расширили меру поддержки
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Меры поддержки для бизнеса расширили в Подмосковье, регистрация товарных знаков и патентов будет сопровождаться специалистами регионального центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Теперь специалисты центра "Мой бизнес" будут сопровождать заявителей на этапе подготовки заявки на регистрацию товарных знаков и патентов. Это позволит предпринимателям снизить количество ошибок и ускорить признание защиты интеллектуальной собственности владельца", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Также сокращен срок предоставления всех мер поддержки центра "Мой бизнес" более чем в 5 раз – с 169 до 30 рабочих дней. Услуги центра "Мой бизнес" – это единый сервис предоставления комплексной поддержки предпринимателям Подмосковья. Получить подробную информацию можно по телефону горячей линии или на Инвестиционном портале.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Меры поддержки для бизнеса расширили в Подмосковье, регистрация товарных знаков и патентов будет сопровождаться специалистами регионального центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Теперь специалисты центра "Мой бизнес" будут сопровождать заявителей на этапе подготовки заявки на регистрацию товарных знаков и патентов. Это позволит предпринимателям снизить количество ошибок и ускорить признание защиты интеллектуальной собственности владельца", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Также сокращен срок предоставления всех мер поддержки центра "Мой бизнес" более чем в 5 раз – с 169 до 30 рабочих дней.
Услуги центра "Мой бизнес" – это единый сервис предоставления комплексной поддержки предпринимателям Подмосковья. Получить подробную информацию можно по телефону горячей линии или на Инвестиционном портале.
