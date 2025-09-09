Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелось административно-складское здание
15:24 09.09.2025 (обновлено: 15:38 09.09.2025)
В Петербурге загорелось административно-складское здание
В Петербурге загорелось административно-складское здание - РИА Новости, 09.09.2025
В Петербурге загорелось административно-складское здание
Административно-складское здание загорелось в Невском районе Петербурга, площадь уточняется, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. РИА Новости, 09.09.2025
происшествия
санкт-петербург
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Административно-складское здание загорелось в Невском районе Петербурга, площадь уточняется, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "В 14.19 (мск - ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Большой Смоленский проспект, дом 10. Происходит горение в административно-складском здании размером 130х20 метров, площадь уточняется", - говорится в сообщении. В 14.31 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. На распространенных в соцсетях видео видно, как горит последний, четвертый этаж здания, слышны крики людей.По данным пресс-службы, к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В свою очередь, прокуратура Петербурга сообщила, что устанавливает причины и обстоятельства пожара.
санкт-петербург
Новости
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге загорелось административно-складское здание

В Невском районе Петербурге загорелось административно-складское здание

© СоцсетиПожар в здании в Невском районе Петербурга
Пожар в здании в Невском районе Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Соцсети
Пожар в здании в Невском районе Петербурга
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Административно-складское здание загорелось в Невском районе Петербурга, площадь уточняется, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.
"В 14.19 (мск - ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Большой Смоленский проспект, дом 10. Происходит горение в административно-складском здании размером 130х20 метров, площадь уточняется", - говорится в сообщении.
В 14.31 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. На распространенных в соцсетях видео видно, как горит последний, четвертый этаж здания, слышны крики людей.
По данным пресс-службы, к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В свою очередь, прокуратура Петербурга сообщила, что устанавливает причины и обстоятельства пожара.
Происшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
