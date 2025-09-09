https://ria.ru/20250909/peterburg-2040694930.html

В Петербурге загорелось административно-складское здание

В Петербурге загорелось административно-складское здание - РИА Новости, 09.09.2025

В Петербурге загорелось административно-складское здание

Административно-складское здание загорелось в Невском районе Петербурга, площадь уточняется, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:24:00+03:00

2025-09-09T15:24:00+03:00

2025-09-09T15:38:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040695138_0:298:466:560_1920x0_80_0_0_2456b5588fef0bc511de3ed5601483df.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Административно-складское здание загорелось в Невском районе Петербурга, площадь уточняется, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "В 14.19 (мск - ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Большой Смоленский проспект, дом 10. Происходит горение в административно-складском здании размером 130х20 метров, площадь уточняется", - говорится в сообщении. В 14.31 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. На распространенных в соцсетях видео видно, как горит последний, четвертый этаж здания, слышны крики людей.По данным пресс-службы, к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В свою очередь, прокуратура Петербурга сообщила, что устанавливает причины и обстоятельства пожара.

https://ria.ru/20250909/pozhar-2040627981.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург