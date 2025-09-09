https://ria.ru/20250909/peterburg-2040694930.html
В Петербурге загорелось административно-складское здание
происшествия
санкт-петербург
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Административно-складское здание загорелось в Невском районе Петербурга, площадь уточняется, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "В 14.19 (мск - ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Большой Смоленский проспект, дом 10. Происходит горение в административно-складском здании размером 130х20 метров, площадь уточняется", - говорится в сообщении. В 14.31 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. На распространенных в соцсетях видео видно, как горит последний, четвертый этаж здания, слышны крики людей.По данным пресс-службы, к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В свою очередь, прокуратура Петербурга сообщила, что устанавливает причины и обстоятельства пожара.
