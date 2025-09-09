https://ria.ru/20250909/peterburg-2040604105.html

В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов

В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов

В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов

Около 50 нелегальных мигрантов, работавших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны по итогам профилактического рейда полиции, во время которого... РИА Новости, 09.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Около 50 нелегальных мигрантов, работавших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны по итогам профилактического рейда полиции, во время которого некоторые из них пытались скрыться от правоохранителей в кустах и на крыше строящегося здания, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, после задержания в Мурино приезжего из Средней Азии, который приставал к девочке, ГУМВД провело профилактический рейд на стройке, где он работал каменщиком, а также в местах компактного проживания иностранных граждан в Московском районе Петербурга. "Для нескольких десятков иностранцев-нелегалов встреча с полицией оказалась нежелательной, и они пытались скрыться бегством или спрятаться в кустах. Наиболее находчивые забирались на крышу строящегося здания и сбрасывали строительные лестницы, чтобы перекрыть стражам порядка путь, позабыв при этом о наличии на недостроенном объекте лифта. Именно на нем полицейские поднялись на верхние этажи и задержали всех беглецов", – рассказали в полиции. Как уточняет ГУМВД, в общей сложности были проверены почти 300 человек, из них 244 – иностранцы из ближнего зарубежья. Правоохранители установили, что около 50 мигрантов жили и работали с нарушением миграционного законодательства. "Все они были для привлечения к административной ответственности и для решения вопроса о выдворении из страны доставлены в отдел полиции", – добавили в региональном главке МВД. Также возбуждено 15 административных дел в отношении компании-работодателя, которая использовала труд нелегальных рабочих. Как отмечается, ей может грозить не только крупный штраф, но и приостановка деятельности. Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала о задержании строителя-иностранца, пристававшего к 13-летней девочке в Мурино. Ребенку удалось освободиться после того, как в произошедшее вмешалась случайная прохожая.

