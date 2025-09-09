Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/peterburg-2040604105.html
В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов
В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 09.09.2025
В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов
Около 50 нелегальных мигрантов, работавших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны по итогам профилактического рейда полиции, во время которого... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:09:00+03:00
2025-09-09T10:09:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
средняя азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Около 50 нелегальных мигрантов, работавших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны по итогам профилактического рейда полиции, во время которого некоторые из них пытались скрыться от правоохранителей в кустах и на крыше строящегося здания, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, после задержания в Мурино приезжего из Средней Азии, который приставал к девочке, ГУМВД провело профилактический рейд на стройке, где он работал каменщиком, а также в местах компактного проживания иностранных граждан в Московском районе Петербурга. "Для нескольких десятков иностранцев-нелегалов встреча с полицией оказалась нежелательной, и они пытались скрыться бегством или спрятаться в кустах. Наиболее находчивые забирались на крышу строящегося здания и сбрасывали строительные лестницы, чтобы перекрыть стражам порядка путь, позабыв при этом о наличии на недостроенном объекте лифта. Именно на нем полицейские поднялись на верхние этажи и задержали всех беглецов", – рассказали в полиции. Как уточняет ГУМВД, в общей сложности были проверены почти 300 человек, из них 244 – иностранцы из ближнего зарубежья. Правоохранители установили, что около 50 мигрантов жили и работали с нарушением миграционного законодательства. "Все они были для привлечения к административной ответственности и для решения вопроса о выдворении из страны доставлены в отдел полиции", – добавили в региональном главке МВД. Также возбуждено 15 административных дел в отношении компании-работодателя, которая использовала труд нелегальных рабочих. Как отмечается, ей может грозить не только крупный штраф, но и приостановка деятельности. Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала о задержании строителя-иностранца, пристававшего к 13-летней девочке в Мурино. Ребенку удалось освободиться после того, как в произошедшее вмешалась случайная прохожая.
https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html
https://ria.ru/20250701/prigovor-2026556080.html
санкт-петербург
ленинградская область
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, средняя азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Средняя Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге и области задержали около 50 нелегальных мигрантов

В Петербурге мигранты пытались скрыться от полиции в кустах и на крыше

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Около 50 нелегальных мигрантов, работавших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, задержаны по итогам профилактического рейда полиции, во время которого некоторые из них пытались скрыться от правоохранителей в кустах и на крыше строящегося здания, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, после задержания в Мурино приезжего из Средней Азии, который приставал к девочке, ГУМВД провело профилактический рейд на стройке, где он работал каменщиком, а также в местах компактного проживания иностранных граждан в Московском районе Петербурга.
Таксист-иностранец, который подозревается в кражах смартфонов у клиентов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров
7 июля, 10:37
"Для нескольких десятков иностранцев-нелегалов встреча с полицией оказалась нежелательной, и они пытались скрыться бегством или спрятаться в кустах. Наиболее находчивые забирались на крышу строящегося здания и сбрасывали строительные лестницы, чтобы перекрыть стражам порядка путь, позабыв при этом о наличии на недостроенном объекте лифта. Именно на нем полицейские поднялись на верхние этажи и задержали всех беглецов", – рассказали в полиции.
Как уточняет ГУМВД, в общей сложности были проверены почти 300 человек, из них 244 – иностранцы из ближнего зарубежья. Правоохранители установили, что около 50 мигрантов жили и работали с нарушением миграционного законодательства.
"Все они были для привлечения к административной ответственности и для решения вопроса о выдворении из страны доставлены в отдел полиции", – добавили в региональном главке МВД.
Также возбуждено 15 административных дел в отношении компании-работодателя, которая использовала труд нелегальных рабочих. Как отмечается, ей может грозить не только крупный штраф, но и приостановка деятельности.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала о задержании строителя-иностранца, пристававшего к 13-летней девочке в Мурино. Ребенку удалось освободиться после того, как в произошедшее вмешалась случайная прохожая.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Петербурге мигранту вынесли приговор за танцы с игрушечным пистолетом
1 июля, 16:17
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСредняя АзияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала