Спикер Совфеда оценила пилотный проект для участников СВО в Пензе
19:17 09.09.2025
Спикер Совфеда оценила пилотный проект для участников СВО в Пензе
ПЕНЗА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила идею пилотного проекта Пензенской области "Сурское мужество", направленного на комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщило правительство региона.
Губернатор Олег Мельниченко во вторник в ходе рабочей встречи в Москве рассказал Матвиенко, что в регионе помимо 35 мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции 15 сентября запускается пилотный проект "Сурское мужество", направленный на психологическую, социокультурную, спортивную и трудовую реабилитацию бойцов.
"Очень важно для ребят, чтобы они были полноценно вовлечены в трудовую деятельность. Хорошо, что проект комплексный. Будет оказана не только медицинская и психологическая помощь, но и содействие в трудоустройстве", - цитирует слова Матвиенко пресс-служба областного правительства.
Уточняется, что проект будет реализован на базе АНО "Квартал Луи" совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Применим наш успешный опыт по реабилитации инвалидов детства. Первыми участниками станут 20 военнослужащих, которые на фронте лишились ног. В течение 30 дней они пройдут психологическую, социокультурную, спортивную и трудовую реабилитацию. Цель в том, чтобы сопроводить ребят в будущее. Дать силы быть социально активными и знания, которые помогут открыть свое дело. Валентина Ивановна одобрила проект, особенно отметив наш комплексный подход", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По словам губернатора, после курса реабилитации планируется заключать с ветеранами СВО социальный контракт.
