ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Юг" уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны.
"Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.
Расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели, корректировкой занимались разведывательные дроны.
"Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — добавили в министерстве.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Юг":
- более 170 военнослужащих;
- два танка;
- четыре автомобиля;
- три орудия полевой артиллерии;
- две станции РЭБ;
- склад материальных средств.
