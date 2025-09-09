Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 09.09.2025 (обновлено: 09:13 09.09.2025)
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра
Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Юг" уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.09.2025
ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Юг" уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны."Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.Расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели, корректировкой занимались разведывательные дроны."Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — добавили в министерстве.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Юг":
ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Юг" уничтожили группу пехоты ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны.
"Силами воздушной разведки с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы противника в оборудованном в полуразрушенном здании опорном пункте, в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к юго-западу от Часова Яра", — рассказали в ведомстве.
Расчеты гаубицы Д-20 нанесли точные выстрелы по цели, корректировкой занимались разведывательные дроны.
"Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника в опорном пункте, а также замаскированный склад с боеприпасами были уничтожены", — добавили в министерстве.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Юг":
  • более 170 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • две станции РЭБ;
  • склад материальных средств.
