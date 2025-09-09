Рейтинг@Mail.ru
В Непале подожгли здание парламента - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 09.09.2025 (обновлено: 12:06 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/parlament-2040634978.html
В Непале подожгли здание парламента
В Непале подожгли здание парламента - РИА Новости, 09.09.2025
В Непале подожгли здание парламента
Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:57:00+03:00
2025-09-09T12:06:00+03:00
в мире
непал
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040637760_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1b1326901a68ebe0523d929fcaf91ab.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, сообщает портал Khabarhub."Протестующие подожгли здание парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешворе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040637760_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73ed6a1f090d9fb79441c7b43d4ef1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
В Непале подожгли здание парламента

Участники беспорядков в Непале подожгли здание парламента

© Фото : соцсетиПротестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, сообщает портал Khabarhub.
"Протестующие подожгли здание парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешворе", - говорится в сообщении.
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
Вчера, 20:04
 
В миреНепалБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала