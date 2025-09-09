https://ria.ru/20250909/parlament-2040634978.html
В Непале подожгли здание парламента
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание парламента, сообщает портал Khabarhub."Протестующие подожгли здание парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешворе", - говорится в сообщении.
