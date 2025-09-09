https://ria.ru/20250909/ovchinskiy-2040537408.html

Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи

Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи - РИА Новости, 09.09.2025

Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи

В районе Бирюлево Восточное в Москве более 60 семей заселились в дом, построенный по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:15:00+03:00

2025-09-09T11:15:00+03:00

2025-09-09T11:15:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В районе Бирюлево Восточное в Москве более 60 семей заселились в дом, построенный по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка расположена на Загорьевской улице, участники реновации начали осматривать там квартиры в июне текущего года."В односекционном жилом комплексе 108 квартир общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. На сегодня 63 семьи уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр также отметил, что участники программы реновации могут воспользоваться бесплатной помощью грузчиков при переезде.Реновация в Москве длится с августа 2017 года. По программе планируется расселение более 5 тысяч старых домов и около 1 миллиона человек. В частности, в Восточном Бирюлеве расселят 17 домов и около 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20250908/bulvar-2040366839.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский