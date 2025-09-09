Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи
09.09.2025
11:15 09.09.2025
Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи
Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи - РИА Новости, 09.09.2025
Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи
В районе Бирюлево Восточное в Москве более 60 семей заселились в дом, построенный по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В районе Бирюлево Восточное в Москве более 60 семей заселились в дом, построенный по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка расположена на Загорьевской улице, участники реновации начали осматривать там квартиры в июне текущего года."В односекционном жилом комплексе 108 квартир общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. На сегодня 63 семьи уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр также отметил, что участники программы реновации могут воспользоваться бесплатной помощью грузчиков при переезде.Реновация в Москве длится с августа 2017 года. По программе планируется расселение более 5 тысяч старых домов и около 1 миллиона человек. В частности, в Восточном Бирюлеве расселят 17 домов и около 1,9 тысячи человек.
Новости
Овчинский: в дом по реновации в Восточном Бирюлеве переехали 63 семьи

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В районе Бирюлево Восточное в Москве более 60 семей заселились в дом, построенный по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка расположена на Загорьевской улице, участники реновации начали осматривать там квартиры в июне текущего года.
"В односекционном жилом комплексе 108 квартир общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. На сегодня 63 семьи уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр также отметил, что участники программы реновации могут воспользоваться бесплатной помощью грузчиков при переезде.
Реновация в Москве длится с августа 2017 года. По программе планируется расселение более 5 тысяч старых домов и около 1 миллиона человек. В частности, в Восточном Бирюлеве расселят 17 домов и около 1,9 тысячи человек.
Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща
8 сентября, 10:23
