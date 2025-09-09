"Связать узами". Орбан раскрыл, как ЕС хочет использовать Украину

https://ria.ru/20250909/orban-2040782498.html

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х."ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого союза", — написал он.По его мнению, брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, чтобы лишить государства их суверенитета.В августе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в этом году предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро, а с февраля 2022-го — 63 миллиарда.Также Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное "Готовность-2030" из-за протеста ряда стран — членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

