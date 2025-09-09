https://ria.ru/20250909/orban-2040782498.html
"Связать узами". Орбан раскрыл, как ЕС хочет использовать Украину
"Связать узами". Орбан раскрыл, как ЕС хочет использовать Украину
ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х."ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого союза", — написал он.По его мнению, брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, чтобы лишить государства их суверенитета.В августе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в этом году предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро, а с февраля 2022-го — 63 миллиарда.Также Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное "Готовность-2030" из-за протеста ряда стран — членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
