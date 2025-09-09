https://ria.ru/20250909/obuchenie--2040698698.html

Минсоцразвития Подмосковья напомнило о бесплатном обучении для безработных

09.09.2025

Минсоцразвития Подмосковья напомнило о бесплатном обучении для безработных

Безработные жители Подмосковья получили возможность пройти бесплатные курсы профессионального обучения, предлагаемые кадровым центром региона. Об этом сообщил... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Безработные жители Подмосковья получили возможность пройти бесплатные курсы профессионального обучения, предлагаемые кадровым центром региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство социального развития.По информации ведомства, следующие занятия запланированы с 17 сентября по 30 октября текущего года. Обучающиеся смогут освоить востребованные профессии, такие как парикмахер, визажист, флорист, швея, повар, мастер маникюра и оператор котельной."Кадровый центр Подмосковья благодаря поддержке правительства Московской области возмещает затраты на прохождение медкомиссии и затраты на проезд к месту обучения и обратно, если оно проводится в очной форме", – рассказала начальник отдела организации обучения кадрового центра Елена Горелова.В рамках программы также предлагаются курсы в дистанционном формате. Безработным доступно более 50 вариантов выбора профессий, женщинам в отпуске по уходу за ребенком предлагают около 20 направлений.

