При украинских обстрелах в Херсонской области пострадали три человека
2025-09-09T10:39:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 9 сен - РИА Новости. Один мирный житель ранен в Алешках, один - в Любимовке и один - в Новой Каховке, жители пострадали в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима, всего за день ВСУ нанесли 120 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках ранен один мирный житель, один гражданский - в Любимовке и один - в Новой Каховке. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 75 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 30 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 15 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 120 прилетов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Любимовка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
