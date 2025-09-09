https://ria.ru/20250909/nepal-2040777806.html
Звуки выстрелов слышны в туристическом городе Непала, рассказала россиянка
В популярном среди туристов непальском городе Покхара слышны выстрелы, сообщила РИА Новости туристка из России Юлия. РИА Новости, 09.09.2025
ДЖАКАРТА, 9 сен – РИА Новости. В популярном среди туристов непальском городе Покхара слышны выстрелы, сообщила РИА Новости туристка из России Юлия. "Сейчас были слышны выстрелы", - сообщила туристка в 22.30 по местному времени (19.45 мск.). В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
