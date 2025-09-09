Рейтинг@Mail.ru
Министра финансов Непала загнали в реку
19:53 09.09.2025
Министра финансов Непала загнали в реку 
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, а затем загнан в реку. РИА Новости, 09.09.2025
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, а затем загнан в реку. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
Министра финансов Непала загнали в реку
видео, непал, беспорядки в непале, в мире, видео
Видео, Непал, Беспорядки в Непале, В мире
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, а затем загнан в реку.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
 
Видео Непал Беспорядки в Непале В мире
 
 
