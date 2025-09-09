https://ria.ru/20250909/nepal-2040776777.html

Министра финансов Непала загнали в реку

Министра финансов Непала загнали в реку - РИА Новости, 09.09.2025

Министра финансов Непала загнали в реку

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, а затем загнан в реку. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T19:53:00+03:00

2025-09-09T19:53:00+03:00

2025-09-09T19:53:00+03:00

видео

непал

беспорядки в непале

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040765686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae94d1d4a1cd97f53cdd09dfecc10a91.jpg

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, а затем загнан в реку. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Министра финансов Непала загнали в реку Министра финансов Непала загнали в реку 2025-09-09T19:53 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, непал, беспорядки в непале, в мире, видео