Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся
19:00 09.09.2025
Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщает портал Khabarhub."Во вторник вечером армия Непала предупредила, что развернет войска вместе с другими силовыми структурами с 22.00 (19.15 мск - ред.), если мародерство, поджоги и вандализм продолжатся", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщает портал Khabarhub.
"Во вторник вечером армия Непала предупредила, что развернет войска вместе с другими силовыми структурами с 22.00 (19.15 мск - ред.), если мародерство, поджоги и вандализм продолжатся", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
Протестующие в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Непале протестующие помешали пожарным выехать на тушение
Вчера, 19:04
 
