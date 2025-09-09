https://ria.ru/20250909/nepal-2040767228.html

Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся

Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся - РИА Новости, 09.09.2025

Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся

Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщает портал... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T19:00:00+03:00

2025-09-09T19:00:00+03:00

2025-09-09T19:05:00+03:00

в мире

непал

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_0:83:3072:1810_1920x0_80_0_0_35e04fc6897c2691e1d8fd564cf79065.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщает портал Khabarhub."Во вторник вечером армия Непала предупредила, что развернет войска вместе с другими силовыми структурами с 22.00 (19.15 мск - ред.), если мародерство, поджоги и вандализм продолжатся", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040767910.html

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, беспорядки в непале