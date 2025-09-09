https://ria.ru/20250909/nepal-2040767228.html
Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся
Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся - РИА Новости, 09.09.2025
Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся
Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщает портал... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:00:00+03:00
2025-09-09T19:00:00+03:00
2025-09-09T19:05:00+03:00
в мире
непал
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_0:83:3072:1810_1920x0_80_0_0_35e04fc6897c2691e1d8fd564cf79065.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщает портал Khabarhub."Во вторник вечером армия Непала предупредила, что развернет войска вместе с другими силовыми структурами с 22.00 (19.15 мск - ред.), если мародерство, поджоги и вандализм продолжатся", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040767910.html
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_434d5825fd762aed3d320b4417307bc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
Армия Непала заявила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся
Армия Непала предупредила, что развернет войска, если беспорядки не прекратятся