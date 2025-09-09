https://ria.ru/20250909/nepal-2040764959.html
Набросились толпой: избиение непальского министра попало на видео
Набросились толпой: избиение непальского министра попало на видео - РИА Новости, 09.09.2025
Набросились толпой: избиение непальского министра попало на видео
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:48:00+03:00
2025-09-09T18:48:00+03:00
2025-09-09T18:53:00+03:00
видео
беспорядки в непале
непал
катманду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040761388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c30ff25a72382d842fd67a97f36f1ea4.jpg
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
непал
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040761388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c6ea681b60a9b4eabfe0fb8e1f226528.jpg
Избиение министра финансов в Непале
Избиение министра финансов в Непале
2025-09-09T18:48
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, беспорядки в непале, непал, катманду, видео
Видео, Беспорядки в Непале, Непал, Катманду
Набросились толпой: избиение непальского министра попало на видео
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
2025-09-09T18:48
true
PT0M18S