Из непальской тюрьмы Джалешвар сбежали более 570 заключенных

Из непальской тюрьмы Джалешвар сбежали более 570 заключенных

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 570 заключенных сбежали из тюрьмы Джалешвар в Непале в на фоне беспорядков в стране, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию.Ранее портал Khabarhub сообщал, что по меньшей мере 1,5 тысяч заключенных тюрьмы в непальском городе Лалитпур сбежали на фоне беспорядков в стране."Всего 572 заключённых сбежали из тюрьмы Джалешвар в Махоттари во вторник вечером после того, как протестующие снаружи и заключённые внутри совместно разрушили тюремную стену", - пишет издание.По данным полиции, более 500 участников беспорядков объединились с заключёнными, чтобы сломать стену.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-09T17:28 true PT2M09S

