Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента, пишут СМИ

Участники беспорядков в Непале подожгли официальную резиденцию президента страны Рама Чандры Пауделя, сообщает портал Khabarhub. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале подожгли официальную резиденцию президента страны Рама Чандры Пауделя, сообщает портал Khabarhub."Протестующие подожгли официальную резиденцию президента Непала", - говорится на сайте портала.Отмечается, что участники беспорядков прошли через главный вход, после чего подожгли здание. Портал также приводит фотографии подожженной резиденции.Портал Khabarhub добавляет, что дворец Сингха Дурбар, здание верховного суда и здания парламента до сих пор в огне спустя несколько часов после того, как протестующие ворвались на их территорию и все подожгли. Как рассказали порталу очевидцы, в зданиях горят важные документы, в том числе исторические, и архивы.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

