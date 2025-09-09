Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента, пишут СМИ
17:12 09.09.2025 (обновлено: 17:44 09.09.2025)
Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента, пишут СМИ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале подожгли официальную резиденцию президента страны Рама Чандры Пауделя, сообщает портал Khabarhub."Протестующие подожгли официальную резиденцию президента Непала", - говорится на сайте портала.Отмечается, что участники беспорядков прошли через главный вход, после чего подожгли здание. Портал также приводит фотографии подожженной резиденции.Портал Khabarhub добавляет, что дворец Сингха Дурбар, здание верховного суда и здания парламента до сих пор в огне спустя несколько часов после того, как протестующие ворвались на их территорию и все подожгли. Как рассказали порталу очевидцы, в зданиях горят важные документы, в том числе исторические, и архивы.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
Протест в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале подожгли официальную резиденцию президента страны Рама Чандры Пауделя, сообщает портал Khabarhub.
"Протестующие подожгли официальную резиденцию президента Непала", - говорится на сайте портала.
Массовые протесты в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Протесты в Катманду

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
1 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Катманду

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
2 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

Протестующие в Катманду

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
3 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

Протестующие в Катманду

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
4 из 13
© Getty Images / NurPhoto

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

Протестующие в Катманду

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

© Getty Images / NurPhoto
5 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Протестующие в Катманду

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
6 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
7 из 13
© Getty Images / NurPhoto

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Протестующие в Катманду

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 13
© Getty Images / NurPhoto

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Протестующие в Катманду

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

© Getty Images / NurPhoto
9 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
10 из 13
© Getty Images / Anadolu

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Протестующие в Катманду

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

© Getty Images / Anadolu
11 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

Протестующие в Катманду

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
12 из 13
© Getty Images / NurPhoto

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

Протестующие в Катманду

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

© Getty Images / NurPhoto
13 из 13

Отмечается, что участники беспорядков прошли через главный вход, после чего подожгли здание. Портал также приводит фотографии подожженной резиденции.
Портал Khabarhub добавляет, что дворец Сингха Дурбар, здание верховного суда и здания парламента до сих пор в огне спустя несколько часов после того, как протестующие ворвались на их территорию и все подожгли. Как рассказали порталу очевидцы, в зданиях горят важные документы, в том числе исторические, и архивы.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
В миреНепалБеспорядки в Непале
 
 
