Президент Непала встретится с инициаторами протестов

16:43 09.09.2025 (обновлено: 16:48 09.09.2025)
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Президент Непала Рам Чандра Паудел встретится вечером во вторник с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты в стране, сообщает индийский телеканал Times Now."На ближайшее время сегодня назначена встреча делегации Generation Z и представителей всех политических партий Непала с президентом Рамом Чандрой Пауделом", - говорится в сообщении телеканала.
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
© Фото : соцсети
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
