https://ria.ru/20250909/nepal-2040719712.html

Президент Непала встретится с инициаторами протестов

Президент Непала встретится с инициаторами протестов - РИА Новости, 09.09.2025

Президент Непала встретится с инициаторами протестов

Президент Непала Рам Чандра Паудел встретится вечером во вторник с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:43:00+03:00

2025-09-09T16:43:00+03:00

2025-09-09T16:48:00+03:00

беспорядки в непале

в мире

непал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040671651_0:442:1152:1090_1920x0_80_0_0_9fc9fb93bf9707fb5b4fc99021ab12a2.jpg

БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Президент Непала Рам Чандра Паудел встретится вечером во вторник с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты в стране, сообщает индийский телеканал Times Now."На ближайшее время сегодня назначена встреча делегации Generation Z и представителей всех политических партий Непала с президентом Рамом Чандрой Пауделом", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

беспорядки в непале, в мире, непал