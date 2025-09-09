Президент Непала встретится с инициаторами протестов

https://ria.ru/20250909/nepal-2040719712.html
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Президент Непала Рам Чандра Паудел встретится вечером во вторник с представителями всех политических партий страны и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты в стране, сообщает индийский телеканал Times Now."На ближайшее время сегодня назначена встреча делегации Generation Z и представителей всех политических партий Непала с президентом Рамом Чандрой Пауделом", - говорится в сообщении телеканала.
