Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале

В Непале во время беспорядков погибли трое полицейских
Протестующие в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе беспорядков в столице Непала, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub.
"Трое полицейских, дежуривших в Котешворе, были зверски убиты протестующими после того, как они уже сдались", - пишет портал.
По словам очевидцев, участники беспорядков сначала подожгли здание управления, после чего вытащили на улицу сотрудников полиции, которые уже сложили свое оружие.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
