Рейтинг@Mail.ru
Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 09.09.2025 (обновлено: 16:36 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040714846.html
Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале
Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале
Трое полицейских погибли в ходе беспорядков в столице Непала, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:27:00+03:00
2025-09-09T16:36:00+03:00
беспорядки в непале
непал
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_61d0c993b289dce7249bbbe404a2967c.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе беспорядков в столице Непала, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub."Трое полицейских, дежуривших в Котешворе, были зверски убиты протестующими после того, как они уже сдались", - пишет портал.По словам очевидцев, участники беспорядков сначала подожгли здание управления, после чего вытащили на улицу сотрудников полиции, которые уже сложили свое оружие.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6c3f05520f9ecf27b4e13e6bd7ce1fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспорядки в непале, непал, в мире
Беспорядки в Непале, Непал, В мире
Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале

В Непале во время беспорядков погибли трое полицейских

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротестующие в Катманду
Протестующие в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе беспорядков в столице Непала, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub.
"Трое полицейских, дежуривших в Котешворе, были зверски убиты протестующими после того, как они уже сдались", - пишет портал.
По словам очевидцев, участники беспорядков сначала подожгли здание управления, после чего вытащили на улицу сотрудников полиции, которые уже сложили свое оружие.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
Беспорядки в НепалеНепалВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала