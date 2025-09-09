https://ria.ru/20250909/nepal-2040714846.html

Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале

09.09.2025

Трое полицейских погибли в беспорядках в Непале

Трое полицейских погибли в ходе беспорядков в столице Непала, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ходе беспорядков в столице Непала, вызванных запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub."Трое полицейских, дежуривших в Котешворе, были зверски убиты протестующими после того, как они уже сдались", - пишет портал.По словам очевидцев, участники беспорядков сначала подожгли здание управления, после чего вытащили на улицу сотрудников полиции, которые уже сложили свое оружие.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

2025

Новости

