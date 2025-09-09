https://ria.ru/20250909/nepal-2040707822.html

В Непале подожгли здание компании, чьи вертолеты использовали для эвакуации

В Непале подожгли здание компании, чьи вертолеты использовали для эвакуации - РИА Новости, 09.09.2025

В Непале подожгли здание компании, чьи вертолеты использовали для эвакуации

09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Здание авиакомпании Simrik Airlines в Непале подожгли из-за обвинений в том, что ее вертолеты якобы использовались для эвакуации чиновников, сообщает газета India Today. "Здание Simrik Airlines подожгли из-за обвинений в предоставлении вертолетов лидерам, которые бегут из Непала на фоне антиправительственных протестов", - говорится в сообщении издания. В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

