В Непале подожгли здание компании, чьи вертолеты использовали для эвакуации

India Today: в Непале подожгли здание авиакомпании Simrik Airlines
Протесты в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Здание авиакомпании Simrik Airlines в Непале подожгли из-за обвинений в том, что ее вертолеты якобы использовались для эвакуации чиновников, сообщает газета India Today.
"Здание Simrik Airlines подожгли из-за обвинений в предоставлении вертолетов лидерам, которые бегут из Непала на фоне антиправительственных протестов", - говорится в сообщении издания.
В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
