Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке

БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Офис президента Непала Рама Чандры Паудела опроверг распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов и беспорядков в Катманду, сообщает во вторник портал India Today."Несмотря на распространившуюся информации о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушел в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала", - сообщает портал.

