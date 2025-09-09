https://ria.ru/20250909/nepal-2040690750.html
Российские студенты в Непале получили предупреждение оставаться дома
Российские студенты в Непале получили предупреждение оставаться дома - РИА Новости, 09.09.2025
Российские студенты в Непале получили предупреждение оставаться дома
Российские студенты, обучающиеся в непальских монастырских школах и университетах, получили предупреждение не покидать свои места жительства, они в безопасности РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:09:00+03:00
2025-09-09T15:09:00+03:00
2025-09-09T15:09:00+03:00
в мире
непал
россия
улан-удэ
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040671651_0:442:1152:1090_1920x0_80_0_0_9fc9fb93bf9707fb5b4fc99021ab12a2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские студенты, обучающиеся в непальских монастырских школах и университетах, получили предупреждение не покидать свои места жительства, они в безопасности и с ними есть связь, рассказал РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. "Связь со студентами есть, они в безопасности, им рекомендовано не покидать свои места пребывания. В целом настроение такое, что за пару дней все должно успокоиться", – сообщил Вавилов РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время несколько студентов из России учатся в Непале в частном порядке. В 2024 году на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова заключил соглашения с Буддийским университетом Лумбини (Непал). В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
россия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040671651_0:288:1152:1152_1920x0_80_0_0_8d2f951f3d62bb66954a09300bc65ff5.jpg
Эвакуация министров в Непале
На фото и видео – как раз эти антиправительственные протесты, начавшиеся из-за запрета ряда соцсетей в стране.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-09T15:09
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, россия, улан-удэ, беспорядки в непале
В мире, Непал, Россия, Улан-Удэ, Беспорядки в Непале
Российские студенты в Непале получили предупреждение оставаться дома
Российским студентам-буддистам в Непале рекомендовали оставаться дома
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские студенты, обучающиеся в непальских монастырских школах и университетах, получили предупреждение не покидать свои места жительства, они в безопасности и с ними есть связь, рассказал РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
"Связь со студентами есть, они в безопасности, им рекомендовано не покидать свои места пребывания. В целом настроение такое, что за пару дней все должно успокоиться", – сообщил Вавилов РИА Новости.
Он добавил, что в настоящее время несколько студентов из России
учатся в Непале
в частном порядке.
В 2024 году на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова заключил соглашения с Буддийским университетом Лумбини (Непал).
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.