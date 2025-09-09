https://ria.ru/20250909/nepal-2040690750.html

Российские студенты в Непале получили предупреждение оставаться дома

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские студенты, обучающиеся в непальских монастырских школах и университетах, получили предупреждение не покидать свои места жительства, они в безопасности и с ними есть связь, рассказал РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. "Связь со студентами есть, они в безопасности, им рекомендовано не покидать свои места пребывания. В целом настроение такое, что за пару дней все должно успокоиться", – сообщил Вавилов РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время несколько студентов из России учатся в Непале в частном порядке. В 2024 году на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова заключил соглашения с Буддийским университетом Лумбини (Непал). В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

