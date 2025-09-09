Россиянка рассказала об отношении протестующих в Непале к туристам
Россиянка Юлия: протестующие в Непале не проявляют агрессии в отношении туристов
Протестующие в Катманду
Протестующие в Катманду
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Протестующие в популярном среди туристов непальском городе Покхара не проявляют агрессии в отношении туристов, рассказала РИА Новости туристка из России Юлия.
"Здесь идут волнения, но не опасно. Мы проезжали час тому назад пять таких митингов, спокойно пропускают, и даже не было намека на агрессию в нашу сторону. У нас группа 11 человек", - сказала Юлия.
Собеседница агентства предоставила видео, на котором видно, как протестующие идут по улицам и скандируют лозунги.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.