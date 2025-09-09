https://ria.ru/20250909/nepal-2040660991.html

Число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом сообщает журнал India Today.Ранее сообщалось о 19 погибших."Во время вспышки насилия в Катманду, двое молодых протестующих погибли в результате полицейской стрельбы в районе Калимати. Таким образом, число погибших в ходе беспорядков в Непале возросло до 22", - пишет издание.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

2025

