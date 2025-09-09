https://ria.ru/20250909/nepal-2040660991.html
Число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22
Число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22 - РИА Новости, 09.09.2025
Число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22
Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:45:00+03:00
2025-09-09T13:45:00+03:00
2025-09-09T13:47:00+03:00
беспорядки в непале
непал
катманду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040649365_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_818dae424a9ea88a151d93357d2669ed.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом сообщает журнал India Today.Ранее сообщалось о 19 погибших."Во время вспышки насилия в Катманду, двое молодых протестующих погибли в результате полицейской стрельбы в районе Калимати. Таким образом, число погибших в ходе беспорядков в Непале возросло до 22", - пишет издание.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040651347.html
непал
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040649365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d735fd5ca0f3560181bfa8166af89010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в непале, непал, катманду, в мире
Беспорядки в Непале, Непал, Катманду, В мире
Число погибших в результате протестов в Непале возросло до 22
В результате беспорядков в Непале погибли 22 человека
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 22, об этом сообщает журнал India Today.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
"Во время вспышки насилия в Катманду
, двое молодых протестующих погибли в результате полицейской стрельбы в районе Калимати. Таким образом, число погибших в ходе беспорядков в Непале
возросло до 22", - пишет издание.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.